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Сегун, список сезонов

Shōgun 16+
Год выпуска 1980
Страна США/Япония
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал NBC
Список сезонов сериала «Сегун»
Сегун - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
5 эпизодов 15 сентября 1980 - 19 сентября 1980
 
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