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Киноафиша Сериалы Сегун Награды

Награды и номинации «Сегун»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 1981 Золотой глобус 1981
Лучшая драма
Победитель
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1981 Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Costume Design for a Series
Победитель
Outstanding Graphic Design and Title Sequences
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Film Editing for a Limited Series or a Special
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Limited Series or a Special
Номинант
 Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
 Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
 Outstanding Achievement in Film Sound Editing
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Limited Series or a Special
Номинант
 Outstanding Film Editing for a Limited Series or a Special
Номинант
 Outstanding Writing in a Limited Series or a Special
Номинант
 Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
 Outstanding Directing in a Limited Series or a Special
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
 Outstanding Achievement in Film Sound Editing
Номинант
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