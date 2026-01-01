Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 1981
Лучшая драма
Победитель
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Costume Design for a Series
Победитель
Outstanding Graphic Design and Title Sequences
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Film Editing for a Limited Series or a Special
Номинант
Outstanding Cinematography for a Limited Series or a Special
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
Outstanding Achievement in Film Sound Editing
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
Outstanding Art Direction for a Limited Series or a Special
Номинант
Outstanding Film Editing for a Limited Series or a Special
Номинант
Outstanding Writing in a Limited Series or a Special
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
Outstanding Directing in a Limited Series or a Special
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
Outstanding Achievement in Film Sound Editing
Номинант
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