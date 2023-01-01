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Постер к 1-му сезону сериала Сегун
Киноафиша Сериалы Сегун Сезоны Сезон 1

Shōgun 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 сентября 1980
Год выпуска 1980
Количество серий 5
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сегун»

В 1-м сезоне сериала «Сегун» события разворачиваются в XVI веке, в эпоху великих путешествий и географических открытий. Английское судно подходит к берегам Японии, но в чужих водах терпит крушение. Выживают далеко не все, но среди спасенных оказывается юный лоцман Джон Блэкторн. Он попадает в плен к могущественному японскому князю Торанаги. Тот сразу останавливает свой взгляд именно на этом пленнике. Джон отличается отменным британским образованием, он знает географию, математику и военное дело. Поэтому Торанаги оставляет его в своем дворце, позволяя изучать удивительные восточные нравы и обычаи.

Список серий 1-го сезона сериала «Сегун» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 сентября 1980
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 сентября 1980
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 сентября 1980
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 сентября 1980
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
19 сентября 1980
График выхода всех сериалов
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