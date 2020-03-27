Родители юной принцессы Элиды погибают, и девушка должна взойти на престол. На её планету внезапно нападает Республика, Элиде приходится покинуть родные земли и отправиться в изгнание, так и не став полноценной королевой. Много лет спустя принцесса узнает, что на самом деле ее мать жива. Тогда окрепшая и овладевшая многими полезными навыками (в том числе, умением метко стрелять и драться на кулаках) Элида решает вернуть трон, принадлежащий ей по праву рождения. Сериал «Бродячая королева» впечатляет весёлыми и захватывающими приключениями в будущем, когда перемещение между планетами уже давно не является проблемой.