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Постер сериала Бродячая королева
Постер сериала Бродячая королева
Постер сериала Бродячая королева
Постер сериала Бродячая королева
Постер сериала Бродячая королева
Постер сериала Бродячая королева
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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6 постеров
Киноафиша Сериалы Бродячая королева

Бродячая королева (2020 - 2020)

Vagrant Queen 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Syfy
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Родители юной принцессы Элиды погибают, и девушка должна взойти на престол. На её планету внезапно нападает Республика, Элиде приходится покинуть родные земли и отправиться в изгнание, так и не став полноценной королевой. Много лет спустя принцесса узнает, что на самом деле ее мать жива. Тогда окрепшая и овладевшая многими полезными навыками (в том числе, умением метко стрелять и драться на кулаках) Элида решает вернуть трон, принадлежащий ей по праву рождения. Сериал «Бродячая королева» впечатляет весёлыми и захватывающими приключениями в будущем, когда перемещение между планетами уже давно не является проблемой.

В ролях
В ролях
Эдриен Рэй
Алекс МакГрегор
Тим Розон
Тим Розон
Колин Мосс
Бонни Хэнна
Пол дю Туа
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Сезоны
Бродячая королева - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
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