В 1-м сезоне сериала «Соседи» пилот в отставке Кораблев со своей супругой Ольгой отправляются на постоянное место жительство подальше от столиц в деревеньку под названием Колотилово. Супруги переживают кризис в личной жизни, который может завершиться разводом. Причиной этого кризиса стала одинокая вдова, которая была вовсе не прочь прибрать Кораблева к рукам. В деревне пара сразу наживает себе врагов в лице тракториста Коли Ширшикова и его супруги Тани. В скором времени герои вступают в настоящее противостояние. Увлекшись войной между собой, они даже не поняли, что является истинным врагом для всех сразу.