Sosedi 2018 - 2021 season 1

Sosedi season 1 poster
Sosedi 12+
Title Сезон 1
Season premiere 28 April 2018
Production year 2018
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 24 minutes
"Sosedi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Соседи» пилот в отставке Кораблев со своей супругой Ольгой отправляются на постоянное место жительство подальше от столиц в деревеньку под названием Колотилово. Супруги переживают кризис в личной жизни, который может завершиться разводом. Причиной этого кризиса стала одинокая вдова, которая была вовсе не прочь прибрать Кораблева к рукам. В деревне пара сразу наживает себе врагов в лице тракториста Коли Ширшикова и его супруги Тани. В скором времени герои вступают в настоящее противостояние. Увлекшись войной между собой, они даже не поняли, что является истинным врагом для всех сразу.

"Sosedi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 April 2018
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 April 2018
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 April 2018
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 April 2018
TV series release schedule
