В разрушенном городе мертвых далеко от цивилизации обитает единственный человеческий ребенок по имени Уилл. Его воспитывают три нежити: Блад, героический воин-скелет, Мэри, женственная жрица-мумия, и Гас, инфантильный маг-дух. Все трое обучают мальчика тому, что знают, и изливают на него свои нежные чувства. Однажды мальчик начинает интересоваться, кем он является на самом деле и почему не похож на всех, кто его окружает. Уилл постепенно раскрывает секреты нежити, которая обитает в этой затерянной стороне.