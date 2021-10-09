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Киноафиша Сериалы Паладин издалека

Паладин издалека (2021 - …)

Saihate no Paladin 18+
Год выпуска 2021
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 9 часов 36 минут

О чем сериал

В разрушенном городе мертвых далеко от цивилизации обитает единственный человеческий ребенок по имени Уилл. Его воспитывают три нежити: Блад, героический воин-скелет, Мэри, женственная жрица-мумия, и Гас, инфантильный маг-дух. Все трое обучают мальчика тому, что знают, и изливают на него свои нежные чувства. Однажды мальчик начинает интересоваться, кем он является на самом деле и почему не похож на всех, кто его окружает. Уилл постепенно раскрывает секреты нежити, которая обитает в этой затерянной стороне. 

В ролях
В ролях
Нобуо Тобита
Сёя Тиба
Кацуюки Конъиси
Кацуюки Конъиси
Юи Хориэ
Хиромити Тэдзука
Аюму Мурасэ
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Паладин издалека - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 12 эпизодов
 
Паладин издалека - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 12 эпизодов
 
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