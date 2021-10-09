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Постер к 1-му сезону сериала Паладин издалека
Киноафиша Сериалы Паладин издалека Сезоны Сезон 1

Saihate no Paladin
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Паладин издалека»

В 1-м сезоне сериала «Паладин издалека» события разворачиваются в пустынном городе, куда ни ступала нога человека. Здесь обитают мумия, жрица, скелет и привидения. Среди всей этой нечисти живет единственный человеческий ребенок, которого зовут Уилл. Все обитатели потустороннего мира души не чают в ребенке и готовы нянчиться с ним. Но постепенно мальчику стал задаваться вопросом: «Кто я?» Уилл решил раскрыть тайны этого загадочного места. Он узнал о любви и милосердии добрых богов, а также о паранойе и безумии злых сил. Как только главный герой постиг все эти истины, он понял, что его призвание – стать Паладином.

Список серий сериала Паладин издалека График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 октября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 октября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 октября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 октября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 ноября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 ноября 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
20 ноября 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
4 декабря 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
11 декабря 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
18 декабря 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 декабря 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
3 января 2022
График выхода всех сериалов
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