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Постер к 2-му сезону сериала Паладин издалека
Киноафиша Сериалы Паладин издалека Сезоны Сезон 2

Saihate no Paladin
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Паладин издалека»

Во 2-м сезоне сериала «Паладин издалека» продолжается история о том, как в городе мертвых, который находится далеко от цивилизации, появился один ребенок, рожденный от людей. Его имя – Уилл. Мальчика воспитывала нежить: воин Влад; мумифицированная жрица Мари и приведение Гас. Они не обделяли юного героя любовью и учили всему, что было известно им самим. Однако Уилл логично задался вопросом, кем он является. Уилл погрузился в разгадывание тайны этого места и попытки раскопать прошлое нежити, которая его воспитывала. Ему предстоит пройти долгий путь, научиться любви и милости богов, а также фанатизму и сумасшествию плохих. 

График выхода новых серий Паладин издалека 2 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
7 октября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
14 октября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
21 октября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
28 октября 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
4 ноября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
11 ноября 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
18 ноября 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
25 ноября 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
2 декабря 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
9 декабря 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
16 декабря 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
23 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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