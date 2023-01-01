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Паладин издалека
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Паладин издалека, список сезонов
Saihate no Paladin
Год выпуска
2021
Страна
Япония
Эпизод длится
24 минуты
Телеканал
Tokyo MX
Список сезонов сериала «Паладин издалека»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
9 октября 2021 - 3 января 2022
Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов
7 октября 2023 - 23 декабря 2023
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