Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Время «Спартака»
1 постер
Киноафиша Сериалы Время «Спартака»

Время «Спартака» (2023 - …)

Vremya «Spartaka» 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Кинопоиск
Продолжительность сериала 4 часа 30 минут

О чем сериал

Это история о том, как развивался футбольный клуб «Спартак» — знаменитая команда, которая одерживала победы над самыми сильными европейскими клубами в матчах Лиги чемпионов. В центре сюжета оказываются Олег Романцев, Владимир Бесчастных, Дмитрий Аленичев, Станислав Черчесов, Андрей Тихонов и многие другие знаменитые спортсмены, которые были непосредственными участниками самых знаковых игр в истории клуба. Они рассказывают, как проходили самые ответственные матчи и во время каких событий они происходили. 

Время «Спартака» - трейлер первого сезона
Время «Спартака»  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Документальные сериалы: список лучших Документальные сериалы: список лучших

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.8 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Время «Спартака» - Сезон 1 Сезон 1
2023, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Почему в «Империи Кесем» главную актрису поменяли три раза? Дело не только в возрасте
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше