Это история о том, как развивался футбольный клуб «Спартак» — знаменитая команда, которая одерживала победы над самыми сильными европейскими клубами в матчах Лиги чемпионов. В центре сюжета оказываются Олег Романцев, Владимир Бесчастных, Дмитрий Аленичев, Станислав Черчесов, Андрей Тихонов и многие другие знаменитые спортсмены, которые были непосредственными участниками самых знаковых игр в истории клуба. Они рассказывают, как проходили самые ответственные матчи и во время каких событий они происходили.