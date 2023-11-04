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Постер к 1-му сезону сериала Время «Спартака»
Киноафиша Сериалы Время «Спартака» Сезоны Сезон 1

Vremya «Spartaka» 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Время «Спартака»»

В 1-м сезоне сериала «Время «Спартака» футболисты из московского клуба «Спартак» рассказывают о том, как проходили легендарные игры, в рамках которых они завоевывали чемпионство. «Спартак» по праву считается лучшим отечественным клубом в истории Лиги чемпионов. Кроме того, он является самым титулованным среди других российских клубов. Футболисты 12 раз становились чемпионами Советского Союза, 10 раз брали чемпионство России и столько же раз завоевывали Кубок СССР. Эмблемой «Спартака» с момента его основания стал красный ромб с белой окантовкой, с буквой «С» в центре, сквозь которую проходит белая полоса.

График выхода новых серий Время «Спартака» 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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