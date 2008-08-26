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Постер к 4-му сезону телешоу Модельная школа ведьмы Дженис
Киноафиша Сериалы Модельная школа ведьмы Дженис Сезоны Сезон 4

The Janice Dickinson Modeling Agency 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 26 августа 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Модельная школа ведьмы Дженис»

В 4-м сезоне шоу «Модельная школа ведьмы Дженис» Питера сменяет более сговорчивый партнер, и агентство Дженис может начать все с чистого листа. Очередной VIP-кастинг приводит к появлению в кадре множества новых моделей, включая глухонемую техасску. Младший брат певицы Мадонны – дизайнер интерьеров Кристофер Чикконе – приобретает роскошный особняк в Беверли-Хиллз и приглашает нескольких девушек и ребят из агентства для фотосессии в нем. Кубинский дизайнер пляжной одежды заказывает для своей новой кампании новых моделей, включая новичка Чендлера и трех девушек, которых еще предстоит выбрать.

Список серий 4-го сезона телешоу «Модельная школа ведьмы Дженис» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Новое начало A New Beginning
Сезон 4 Серия 1
26 августа 2008
Модели в доме Models in the House
Сезон 4 Серия 2
2 сентября 2008
Угроза в доме A Menace in the House
Сезон 4 Серия 3
9 сентября 2008
Мужчины в трико Men in Tights
Сезон 4 Серия 4
16 сентября 2008
Любовь - это слово из четырех букв Love is a Four-Letter Word
Сезон 4 Серия 5
23 сентября 2008
Дизайнер щелкает кнутом Designer Cracks the Whip
Сезон 4 Серия 6
30 сентября 2008
Живущий на широкую ногу Living Large
Сезон 4 Серия 7
7 октября 2008
Размер действительно имеет значение Size Does Matter
Сезон 4 Серия 8
14 октября 2008
Все вот-вот изменится Everything is About to Change
Сезон 4 Серия 9
21 октября 2008
Воссоединение - это так приятно Reunited and It Feels So Good
Сезон 4 Серия 10
21 октября 2008
График выхода всех сериалов
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