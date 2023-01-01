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Модельная школа ведьмы Дженис
Сезоны
Модельная школа ведьмы Дженис, список сезонов
The Janice Dickinson Modeling Agency
18+
Год выпуска
2006
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Oxygen
Список сезонов телешоу «Модельная школа ведьмы Дженис»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
6 июня 2006 - 15 августа 2006
Сезон 2 / Season 2
11 эпизодов
10 января 2007 - 13 марта 2007
Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов
4 декабря 2007 - 12 февраля 2008
Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов
26 августа 2008 - 21 октября 2008
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