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Постер к 1-му сезону телешоу Модельная школа ведьмы Дженис
Киноафиша Сериалы Модельная школа ведьмы Дженис Сезоны Сезон 1

The Janice Dickinson Modeling Agency 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 июня 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Модельная школа ведьмы Дженис»

В 1-м сезоне шоу «Модельная школа ведьмы Дженис» одна из самых известных топ-моделей в мире возвращается из декрета и решает вновь покорить звездный олимп. Пятидесятилетняя Дженис Дикинсон, долгие годы бывшая очень востребованной на мировых подиумах, понимает, что зарабатывать своей фигурой и мастерством она больше не сможет в силу возраста. Однако у нее есть бесценный опыт, который может пригодиться новому поколению моделей. Дженис решается на отчаянный шаг – она создает собственное агентство и модельную школу для новичков. Коллеги по цеху посмеиваются над ней, пока не видят первые результаты.

Список серий 1-го сезона телешоу «Модельная школа ведьмы Дженис» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
В самом начале In the Beginning
Сезон 1 Серия 1
6 июня 2006
Приступим к делу Get Down to Business
Сезон 1 Серия 2
6 июня 2006
Срезаем жир Cut the Fat
Сезон 1 Серия 3
13 июня 2006
Первая работа The First Job
Сезон 1 Серия 4
20 июня 2006
Нью-Йорк NYC
Сезон 1 Серия 5
27 июня 2006
Это официально It's Official
Сезон 1 Серия 6
11 июля 2006
Малышка из Вегаса Vegas Baby
Сезон 1 Серия 7
18 июля 2006
Все дело в взлетно-посадочной полосе It's All About the Runway
Сезон 1 Серия 8
25 июля 2006
Подписано, скреплено печатью, доставлено Signed, Sealed, Delivered
Сезон 1 Серия 9
1 августа 2006
Шаг вперед Step It Up
Сезон 1 Серия 10
8 августа 2006
Общая картина Get the Picture
Сезон 1 Серия 11
8 августа 2006
Падение топора The Axe Falls
Сезон 1 Серия 12
15 августа 2006
График выхода всех сериалов
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