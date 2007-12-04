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Постер к 3-му сезону телешоу Модельная школа ведьмы Дженис
Киноафиша Сериалы Модельная школа ведьмы Дженис Сезоны Сезон 3

The Janice Dickinson Modeling Agency 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 4 декабря 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Модельная школа ведьмы Дженис»

В 3-м сезоне шоу «Модельная школа ведьмы Дженис» новый клиент агентства запрашивает моделей латиноамериканской наружности. Это сподвигло Дженис провести открытый кастинг и открыть латиноамериканское подразделение своей школы. Однако конкурс осложняется, когда проблемы с алкоголем и обнаженной натурой вызывают суматоху в студии. Дикинсон проводит для начинающих моделей семинар, на котором обсуждаются моральные ситуации, связанные с наготой в кадре. По итогам Дженис и ее воспитанники участвуют в нескольких фотосессиях, включая проекты для Джека Генри и Руфскина, а также кастинг для SensiClear.

Список серий 3-го сезона телешоу «Модельная школа ведьмы Дженис» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Жизнь Дженис La Vida Janice
Сезон 3 Серия 1
4 декабря 2007
Больше моделей, больше проблем Mo' Models, Mo' Problems
Сезон 3 Серия 2
11 декабря 2007
Нулевой допуск Zero Tolerance
Сезон 3 Серия 3
18 декабря 2007
О моделях и морали Of Models and Morals
Сезон 3 Серия 4
1 января 2008
Модельный беспредел Model Mayhem
Сезон 3 Серия 5
8 января 2008
Под давлением Under Pressure
Сезон 3 Серия 6
15 января 2008
Под ножом Under the Knife
Сезон 3 Серия 7
22 января 2008
Лас-Вегас или крах Las Vegas or Bust
Сезон 3 Серия 8
29 января 2008
Пункт назначения: Майами (часть 1) Destination: Miami (Part 1)
Сезон 3 Серия 9
5 февраля 2008
Пункт назначения: Майами (часть 2) Destination: Miami (Part 2)
Сезон 3 Серия 10
12 февраля 2008
График выхода всех сериалов
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