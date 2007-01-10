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Постер к 2-му сезону телешоу Модельная школа ведьмы Дженис
Киноафиша Сериалы Модельная школа ведьмы Дженис Сезоны Сезон 2

The Janice Dickinson Modeling Agency 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 января 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 11
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Модельная школа ведьмы Дженис»

Во 2-м сезоне шоу «Модельная школа ведьмы Дженис» Дикинсон возвращается после летнего отпуска и обнаруживает, что некоторые из ее успешных моделей уходят к другим агентам. Она проводит открытый кастинг на замену, и на него являются более трех тысяч человек. Дженис и ее коллегам удается отобрать 53 лучших, но принять на работу их всех они не смогут при всем желании, поэтому для девушек и парней приходится придумать еще одно испытание. Одна из начинающих моделей сталкивается с важным решением. Тем временем отношения между Дженис и Питером осложняются, им необходимо решить свои проблемы с общением.

Список серий 2-го сезона телешоу «Модельная школа ведьмы Дженис» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Модельный мятеж Model Mutiny
Сезон 2 Серия 1
10 января 2007
Обратные вызовы Callbacks
Сезон 2 Серия 2
17 января 2007
В соответствии с новым In with the New
Сезон 2 Серия 3
24 января 2007
Сражаться или бежать Fight or Flight
Сезон 2 Серия 4
31 января 2007
Снова в деле Back in Business
Сезон 2 Серия 5
7 февраля 2007
Лекарство The Cure
Сезон 2 Серия 6
10 февраля 2007
В постели с клиентом In Bed with the Client
Сезон 2 Серия 7
13 февраля 2007
Красота имеет свою цену Beauty Has Its Price
Сезон 2 Серия 8
20 февраля 2007
Соизмерять Measure Up
Сезон 2 Серия 9
27 февраля 2007
Ты уволен You're Fired
Сезон 2 Серия 10
6 марта 2007
Сбой и возвращение Crash and Return
Сезон 2 Серия 11
13 марта 2007
График выхода всех сериалов
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