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Постер сериала ANNA ASTI: Путь Феникса
Постер сериала ANNA ASTI: Путь Феникса
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы ANNA ASTI: Путь Феникса

ANNA ASTI: Путь Феникса (2023 - …)

ANNA ASTI: Put Feniksa 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Стрим-сервис KION
Продолжительность сериала 1 час 42 минуты

О чем сериал

Музыкальный портрет королевы отечественного шоу-бизнеса Анны ASTI. Музыкальная композиция «По барам» заняла лидирующие позиции в хит-парадах, после чего Анна записала дуэт с Филиппом Киркоровым, запустила лейбл и доказала, что для нее нет ничего невозможного. Исполнительнице удалось переродиться после распада популярного дуэта с Артиком и снова занять место на вершине музыкального олимпа. Фанатам впервые удастся проникнуть за кулисы грандиозных шоу, с которыми артистка гастролирует по разным городам и странам. 

ANNA ASTI: Путь Феникса - трейлер
ANNA ASTI: Путь Феникса  трейлер
В ролях
В ролях
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Анна Дзюба
Дмитрий Лорен
Олег Сашко
Станислав Юркин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
ANNA ASTI: Путь Феникса - Сезон 1 Сезон 1
2023, 2 эпизода
 
Отзывы о сериале
Екатерина Игнатьева 14 ноября 2023, 14:33
Очень посмешила "драматичность"!"подставил парень" И всю ночь человек плакал на кухне)))Особенно ржут над этой проблемой женщины… Читать дальше…
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