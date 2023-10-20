Музыкальный портрет королевы отечественного шоу-бизнеса Анны ASTI. Музыкальная композиция «По барам» заняла лидирующие позиции в хит-парадах, после чего Анна записала дуэт с Филиппом Киркоровым, запустила лейбл и доказала, что для нее нет ничего невозможного. Исполнительнице удалось переродиться после распада популярного дуэта с Артиком и снова занять место на вершине музыкального олимпа. Фанатам впервые удастся проникнуть за кулисы грандиозных шоу, с которыми артистка гастролирует по разным городам и странам.