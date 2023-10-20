Музыкальный портрет царицы поп-сцены. Успех «По барам», дуэт с Филиппом Киркоровым, запуск своего лейбла — за два года ANNA ASTI смогла переродиться и вновь взлететь на вершину чартов, словно Феникс. Поклонники впервые смогут заглянуть за кулисы грандиозных шоу, с которыми певица гастролирует по миру. О творчестве Анны, её сомнениях и решимости расскажут друзья и команда, которые в трудный момент были рядом. Поиск единомышленников, страх перед сольной карьерой, первые синглы и феноменальный успех — вы увидите обычную девушку, которая стала примером для многих женщин.