Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Императрицы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала ANNA ASTI: Путь Феникса
Киноафиша Сериалы ANNA ASTI: Путь Феникса Сезоны Сезон 1

ANNA ASTI: Put Feniksa 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 42 минуты
О чем 1-й сезон сериала «ANNA ASTI: Путь Феникса»

Музыкальный портрет царицы поп-сцены. Успех «По барам», дуэт с Филиппом Киркоровым, запуск своего лейбла — за два года ANNA ASTI смогла переродиться и вновь взлететь на вершину чартов, словно Феникс. Поклонники впервые смогут заглянуть за кулисы грандиозных шоу, с которыми певица гастролирует по миру. О творчестве Анны, её сомнениях и решимости расскажут друзья и команда, которые в трудный момент были рядом. Поиск единомышленников, страх перед сольной карьерой, первые синглы и феноменальный успех — вы увидите обычную девушку, которая стала примером для многих женщин.

Список серий 1-го сезона сериала «ANNA ASTI: Путь Феникса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
График выхода всех сериалов
Related video
Чтобы выйти в России из дома: вскрылись баснословные траты Пугачевой
«Я в шоке»: в Сети обсуждают первый кадр с внучкой Сябитовой
Во Франции с ума сходили по этим двум советским актерам: не поверите, что творилось на спектаклях
Ушел неспроста: Митяй все понял о «Сватах» намного раньше коллег
Тест: насколько хорошо вы помните мультфильм «В поисках Немо»?
Ради денег: стало известно о возвращении Хаматовой в Россию
Потрудился на славу: SHAMAN получил самую высокую награду
Оксана Фандера так и не стала главной красавицей СССР: все из-за происхождения
Эти 3 знака Зодиака — лучшие любовники: в постели настоящие короли
«Звать тебя никак»: Волочкова обвинила Джигурду в непростительном предательстве
Подлый поступок: Басков обманул известного певца насчет квартиры
Пятно на репутации отца: дочь Папанова с позором выгнали из популярного театра
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше