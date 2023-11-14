Отзывы о сериале «ANNA ASTI: Путь Феникса»

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ANNA ASTI: Путь Феникса
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Екатерина Игнатьева
14 ноября 2023, 14:33
Очень посмешила "драматичность"!"подставил парень" И всю ночь человек плакал на кухне)))Особенно ржут над этой проблемой женщины из деревень,которым нечем детей кормить и печку нечем топить.Хоть бы уже придумали какую то историю,но вот это все смешно.
14 ноября 2023, 14:33
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