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Киноафиша Сериалы Абсолютное зло Сезоны Сезон 1

Ondskan 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Абсолютное зло»

В 1 сезоне сериала «Абсолютное зло» главным героем истории становится тинейджер Эрик. За непослушание подростка ссылают его в закрытую школу-интернат под названием «Стернсберг». Учителя, не выбирая выражения, сразу же окрестили новоприбывшего «абсолютным злом». Они уверены, что ничего толкового из их подопечного не получится, а отчим практически каждый день физически наказывает его после ужина. На новом месте герой снова оказывается окружен насилием и подавлением воли. Но здесь Эрик узнает, что такое любовь. Его избранницей становится обаятельная девушка Мария, работающая в столовой. Она помогает Эрику освоиться на новом месте.

График выхода новых серий Абсолютное зло 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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