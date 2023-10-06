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Постер к 1-му сезону сериала Лето 1990
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Киноафиша Сериалы Лето 1990 Сезоны Сезон 1

Un'estate fa 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Лето 1990»

В 1-м сезоне сериала «Лето 1990»‎ речь пойдет об успешном адвокате Элио. Сейчас его карьера идет в гору, но так было не всегда, а прошлое героя и вовсе окутано тайнами. В 1990 году, будучи совсем юным, он находился в походе, где произошел трагический случай: его подруга Арианна пропала. Из-за сильных переживаний память Элио вытеснила воспоминания о том времени. Потребовалось 30 лет, чтобы тело девушки нашли. Элио стал первым подозреваемым, ведь полиция решила, что его проблемы с памятью — лишь нелепое оправдание. Вскоре после допроса герой попал в ДТП, после чего оказался в теле 18-летнего, а дворе стоял злосчастный 1990 год. Элио надеется, что сможет предотвратить гибель Арианны.

Список серий 1-го сезона сериала «Лето 1990» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episodio 1
Сезон 1 Серия 1
6 октября 2023
Серия 2 Episodio 2
Сезон 1 Серия 2
6 октября 2023
Серия 3 Episodio 3
Сезон 1 Серия 3
13 октября 2023
Серия 4 Episodio 4
Сезон 1 Серия 4
13 октября 2023
Серия 5 Episodio 5
Сезон 1 Серия 5
20 октября 2023
Серия 6 Episodio 6
Сезон 1 Серия 6
20 октября 2023
Серия 7 Episodio 7
Сезон 1 Серия 7
27 октября 2023
Серия 8 Episodio 8
Сезон 1 Серия 8
27 октября 2023
График выхода всех сериалов
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