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Киноафиша Сериалы Последний из стаи Сезоны Сезон 1

Poslednij iz stai
Название Сезон 1
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Последний из стаи»

В 1-м сезоне сериала «Последний из стаи» Панфилов занимается поимкой преступников. Он отличается неуживчивым характером, всегда категоричен и непреклонен. Майору предстоит погрузиться в новое дело, которое приводит его туда, откуда он бежал много лет назад. Это родной город Панфилова, куда он не хочет возвращаться. Все меняет неожиданная смерть матери, с которой он много лет не общался. Майор принимает решение об отъезде, и на родине его встречает бывшая возлюбленная Аля. Тем не менее Панфилов не собирается задерживаться. На его решение влияет только внезапное убийство Али. Ситуация позволит герою разобраться не только в рабочих делах, но и в собственном прошлом.

Список серий сериала Последний из стаи График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
График выхода всех сериалов
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