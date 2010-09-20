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Постер сериала Событие
Постер сериала Событие
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Событие

Событие (2010 - 2011)

The Event 18+
Год выпуска 2010
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал NBC
Продолжительность сериала 15 часов 46 минут

О чем сериал

Таинственная история со стремительными поворотами берет свое начало с исчезновения возлюбленной главного героя. Создается ощущение, что девушки не было: никому из знакомых не удается вспомнить ничего о ней. Шокированный герой кидается на поиски, полный решимости постичь эту тайну. Настойчивому мужчине удается добраться до самых высших эшелонов власти. Внезапно герой осознает, что оказался пешкой в загадочной игре, которую ведут сильные мира сего. А его невеста – далеко не самая простая девушка...

Событие - трейлер первого сезона
Событие  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Желько Иванек
Желько Иванек
Билл Смитрович
Джейсон Риттер
Джейсон Риттер
Сара Ромер
Скотт Пэттерсон
Блэр Андервуд
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7 IMDb
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Сезоны
Событие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 22 эпизода
 
Отзывы о сериале
Киноафиша.инфо 30 марта 2025, 10:27
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️ 
Сан-Саныч Профессор 29 марта 2025, 20:38
Недавно совершенно случайно наткнулся на этот сериал и сразу понял - это настоящее СОБЫТИЕ!!! И все события в данном Событии было предельно… Читать дальше…
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