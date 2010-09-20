Таинственная история со стремительными поворотами берет свое начало с исчезновения возлюбленной главного героя. Создается ощущение, что девушки не было: никому из знакомых не удается вспомнить ничего о ней. Шокированный герой кидается на поиски, полный решимости постичь эту тайну. Настойчивому мужчине удается добраться до самых высших эшелонов власти. Внезапно герой осознает, что оказался пешкой в загадочной игре, которую ведут сильные мира сего. А его невеста – далеко не самая простая девушка...