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Постер к 1-му сезону сериала Событие
Киноафиша Сериалы Событие Сезоны Сезон 1

The Event 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 сентября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 1-й сезон сериала «Событие»

В 1-м сезоне сериала «Событие» в центре событий оказывается молодой программист по имени Шон Уокер, который планировал провести отпуск со своей избранницей Лейлой. Все меняется после того, как усилиями их новых друзей девушка пропадает бесследно, а Шон оказывается в странных обстоятельствах. Все вокруг утверждают, что никогда не видели и ничего не знают о Лейле. В это время президентом страны становится Элиас Мартинез, которому известно о тайном убежище, где в течение десятков лет в плену томятся представители иной цивилизации. Собираясь открыть этот факт и отпустить арестантов, президент едва не оказывается похищен.

Список серий 1-го сезона сериала «Событие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Я вам еще не все рассказала I Haven't Told You Everything
Сезон 1 Серия 1
20 сентября 2010
В безопасности To Keep Us Safe
Сезон 1 Серия 2
27 сентября 2010
Оградить их от правды Protect Them from the Truth
Сезон 1 Серия 3
4 октября 2010
Вопрос жизни и смерти A Matter of Life and Death
Сезон 1 Серия 4
11 октября 2010
Жертвы войны Casualties of War
Сезон 1 Серия 5
18 октября 2010
Преданность Loyalty
Сезон 1 Серия 6
25 октября 2010
Я знаю кто вы I Know Who You Are
Сезон 1 Серия 7
8 ноября 2010
Ради блага страны For the Good of Our Country
Сезон 1 Серия 8
15 ноября 2010
Остаться в этом мире Your World to Take
Сезон 1 Серия 9
22 ноября 2010
Все изменится Everything Will Change
Сезон 1 Серия 10
29 ноября 2010
И их стало больше And Then There Were More (1)
Сезон 1 Серия 11
7 марта 2011
Иностранка Inostranka (2)
Сезон 1 Серия 12
7 марта 2011
Поворот Turnabout
Сезон 1 Серия 13
14 марта 2011
Ответный ход A Message Back
Сезон 1 Серия 14
21 марта 2011
Без лица Face Off
Сезон 1 Серия 15
28 марта 2011
Хоронят не только мертвых You Bury Other Things Too
Сезон 1 Серия 16
4 апреля 2011
Обезглавить врага Cut Off the Head
Сезон 1 Серия 17
18 апреля 2011
Напряжение Strain
Сезон 1 Серия 18
25 апреля 2011
Мы или они Us or Them
Сезон 1 Серия 19
2 мая 2011
Кому-то жить, кому-то умереть One Will Live, One Will Die
Сезон 1 Серия 20
9 мая 2011
Начало конца The Beginning of the End
Сезон 1 Серия 21
16 мая 2011
Прибытие Arrival
Сезон 1 Серия 22
23 мая 2011
График выхода всех сериалов
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