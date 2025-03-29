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Отзывы о сериале «Событие»

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Сан-Саныч Профессор 29 марта 2025, 20:38
Оценка
Недавно совершенно случайно наткнулся на этот сериал и сразу понял - это настоящее СОБЫТИЕ!!! И все события в данном Событии было предельно динамичными и как назло оборвались на первом сезоне... Ну это просто какая-то фатальная неизбежность - если сериал смотрится на одном дыхании и достигает накала страстей при кульминации, то только одним сезоном он и ограничивается! И обрывается на самом интересном месте и никакого продолжения не предвидится... И таких шикарных сериалов всего с ОДНИМ сезоном я уже насчитал более десятка! Ну вот хоть сам пиши продолжение, да только кто его снимать будет???
29 марта 2025, 20:38 Ответить
Киноафиша.инфо 30 марта 2025, 10:27
в ответ на сообщение Сан-Саныч Профессор от 29 марта 2025, 20:38
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️ 
30 марта 2025, 10:27 Ответить
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