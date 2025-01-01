Rudi Weiss Ты помнишь, как мы впервые занялись любовью в Праге?

Helena Slomova Не позорь меня.

Rudi Weiss Это было прекрасно. Лучшее, что я когда-либо знал в своей жизни.

Helena Slomova Для меня тоже.

Rudi Weiss Сейчас каждый раз, когда мы вместе. Это чудо. Два человека, так близко знающие друг друга. Не только тела, руки, губы. Это как будто Бог или природа, или кто-то другой решил, что так должно быть.