Цитаты из сериала Холокост

Моше Вайс У меня правильное имя, но боюсь, я не смогу провести вас в землю обетованную.
Inga Helms Weiss Обвините меня. Упрекните меня в каком-нибудь преступлении. Это не трудно. Затем отправьте меня к Карлу.
Heinz Muller Вы что, *с ума сошли*? В ту чешскую тюрьму?
Berta Palitz Weiss У Гитлера есть Чехословакия. У него есть Австрия. Что ему ещё нужно? Ему достаточно переварить всю ту австрийскую выпечку и чешское пиво.
Moses Weiss Знаешь, как-то так вышло, что я не впечатляющий ковбой. Евреи и оружие — это плохое сочетание.
Ганс Франк [указывая на Гейдриха и Дорфа] Вот пара. Один из них полукровка, другой берлинский шистер.
Хейнрих Гиммлер [к лидерам СС] Господа, я никогда не был так горд солдатами Вермахта. Ваши совести могут быть чисты. Я буду нести ответственность перед Богом и Гитлером за все ваши поступки.
Rudi Weiss Ты помнишь, как мы впервые занялись любовью в Праге?
Helena Slomova Не позорь меня.
Rudi Weiss Это было прекрасно. Лучшее, что я когда-либо знал в своей жизни.
Helena Slomova Для меня тоже.
Rudi Weiss Сейчас каждый раз, когда мы вместе. Это чудо. Два человека, так близко знающие друг друга. Не только тела, руки, губы. Это как будто Бог или природа, или кто-то другой решил, что так должно быть.
Helena Slomova Руди, в тебе поэт.
Helena Slomova [переводит для советского капитана] Руди, он спрашивает, хороший ли ты коммунист.
Rudi Weiss О да! Конечно! Если это спасёт мою шкуру
Моисей Уайс Ага! Инструкции по сборке мины. Теперь мне интересно, есть ли у Талмуда какие-нибудь советы по этому поводу.
Дядя Курт Дорф Весёлый человек, этот Гейдрих. Совсем не то, на что я ожидал. Как кто-то его назвал? Молодой бог смерти.
Марта Дорф О, это ужасно! Кто осмелится сказать такое?
Дядя Курт Дорф Политические противники, полагаю.
Марта Дорф Дядя Курт, он утончённый и чувствительный человек! Он мог бы стать концертным скрипачом, если бы не решил служить Германии.
[Сцена на вечеринке СС]
Дядя Курт Дорф [говоря о Гейдрихе] Он вряд ли выглядит как блондинистый зверь.
Эрик Дорф Блондинистый зверь?
Дядя Курт Дорф Эх, просто уличное выражение.
[Сцена в лаборатории, где химик объясняет газ Зиклон Б Эрику Дорфу]
Химик Я могу сказать только то, что это первоклассное средство для дезинфекции, фумигации. Оно не забивает машины, и нет аппаратов, которые могут ломаться, как в случае с угарным газом.
Эрик Дорф Почему вы упоминаете угарный газ?
Химик Слухи.
Anna Weiss Нет никакой надежды! Карл в тюрьме, а Руди сбежал! Никто не пишет! А папа в Польше, где, похоже, его ищут! Мама, ты ведёшь себя так, словно это спектакль. Пишешь письма. Говоришь о пациентах папы.
Berta Palitz Weiss Это не повредит.
Anna Weiss У тебя всегда было это представление, что ты особенная, такая благородная, такая образованная! Нацисты никогда не тронут тебя или твоих детей! И посмотри! Посмотри, что с нами случилось!
[взрывается в истерике]
Inga Helms Weiss Анна, твою мать нельзя винить.
Anna Weiss Новый год! И кто знает, останется ли кто-нибудь из нас жив до следующего Нового года!
[На карьере в Бухенвальде]
Карл Вайс Мюллер, не можешь ты меня вытащить? Ты же друг семьи Инги. Ты *знаешь*, как ей тяжело. Если ты ненавидишь меня за то, что я еврей, хоть бы пожалел её.
Хайнц Мюллер Кто тебя ненавидит? И откуда ты так уверен, что ей плохо?
Карл Вайс Что ты имеешь в виду?
Хайнц Мюллер Женщины справляются.
Карл Вайс Она что-то тебе сказала?
Хайнц Мюллер Это бизнес, Вайс. Евреи понимают в бизнесе. Ты ведь не думаешь, что я рискую своей шеей, играя почтальона, не получая за это деньги.
Felscher Не унывай, Вайс. Говорят, Терезин не так уж и плох. Я всегда хотел увидеть Чехословакию.
Моисей Уайс [стреляя в нацистов и наблюдая, как они бегут] Залман, впервые я чувствую кровь короля Давида в себе!
Залман Не увлекайся, Уайс.
Моисей Уайс Ну, может быть, капельку-другую.
Berald Сколько ты услышал?
Rudi Weiss Похоже, ты собираешься сбежать.
Berald Как тебя зовут?
Rudi Weiss Руди Вайс.
Berald Немец?
Rudi Weiss Еврей.
Berald Мы — Красная Армия, 51-я дивизия. Вайс, если ты шпион, нам придётся тебя убить.
Rudi Weiss Я не шпион. Если будет побег, мне нужно оружие. Я был партизаном два года.
Berald Чей отряд?
Rudi Weiss Дядя Саша, доктор из Корца.
Berald В каких действиях ты участвовал?
Rudi Weiss Засели украинскую СС на Житомирской дороге. Мы атаковали штаб СС в Кримитче. Нас поймали, когда мы пытались расстрелять конвой. Моя жена... была убита. Что это за место?
Berald Собибор, восточная Польша. Здесь газят 2000 евреев в день, сжигают тела. Снаружи поле пепла. СС спят на подушках, набитых еврейскими волосами.
