Berald
Сколько ты услышал?
Rudi Weiss
Похоже, ты собираешься сбежать.
Berald
Как тебя зовут?
Rudi Weiss
Руди Вайс.
Berald
Немец?
Rudi Weiss
Еврей.
Berald
Мы — Красная Армия, 51-я дивизия. Вайс, если ты шпион, нам придётся тебя убить.
Rudi Weiss
Я не шпион. Если будет побег, мне нужно оружие. Я был партизаном два года.
Berald
Чей отряд?
Rudi Weiss
Дядя Саша, доктор из Корца.
Berald
В каких действиях ты участвовал?
Rudi Weiss
Засели украинскую СС на Житомирской дороге. Мы атаковали штаб СС в Кримитче. Нас поймали, когда мы пытались расстрелять конвой. Моя жена... была убита. Что это за место?
Berald
Собибор, восточная Польша. Здесь газят 2000 евреев в день, сжигают тела. Снаружи поле пепла. СС спят на подушках, набитых еврейскими волосами.