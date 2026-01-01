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Киноафиша Сериалы Холокост Награды

Награды и номинации «Холокост»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 1979 Золотой глобус 1979
Лучший актёр сериала (драма)
Победитель
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Лучшая драма
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978 Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Single Performance by a Supporting Actress in a Comedy or Drama Series
Победитель
Outstanding Lead Actress in a Limited Series
Победитель
Outstanding Lead Actor in a Limited Series
Победитель
Outstanding Writing in a Drama Series
Победитель
Outstanding Achievement in Costume Design for a Drama or Comedy Series
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Directing in a Drama Series
Победитель
Outstanding Film Editing in a Drama Series
Победитель
Outstanding Film Editing in a Drama Series
Победитель
Outstanding Lead Actress in a Limited Series
Номинант
 Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Drama Series
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Drama Series
Номинант
 Outstanding Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
 Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Drama Series
Номинант
 Outstanding Lead Actor in a Limited Series
Номинант
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