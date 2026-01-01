Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
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Холокост
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Награды и номинации «Холокост»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 1979
Лучший актёр сериала (драма)
Победитель
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Лучшая драма
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Single Performance by a Supporting Actress in a Comedy or Drama Series
Победитель
Outstanding Lead Actress in a Limited Series
Победитель
Outstanding Lead Actor in a Limited Series
Победитель
Outstanding Writing in a Drama Series
Победитель
Outstanding Achievement in Costume Design for a Drama or Comedy Series
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Directing in a Drama Series
Победитель
Outstanding Film Editing in a Drama Series
Победитель
Outstanding Film Editing in a Drama Series
Победитель
Outstanding Lead Actress in a Limited Series
Номинант
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Drama Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Drama Series
Номинант
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Drama Series
Номинант
Outstanding Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Drama Series
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Limited Series
Номинант
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