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Постер к 1-му сезону сериала Исчезнувшие
Киноафиша Сериалы Исчезнувшие Сезоны Сезон 1

The Gone 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Исчезнувшие»

В 1-м сезоне сериала «‎Исчезнувшие» в центре событий находится ирландец Тео Рихтер. Долгие годы своей жизни он отдал полицейскому делу, а теперь собирается на заслуженный отдых. Однако его планы на спокойное будущее резко нарушает запутанное дело, мимо которого Рихтер не может пройти. Двое его земляков без вести пропали недалеко от деревни в Новой Зеландии. Поиски ничем не увенчались, а исчезнувшие находятся в смертельной опасности. Дело в том, что здесь и раньше терялись люди. Их находили, но слишком поздно: мертвые тела были брошены у водопада. Рихтер уверен, что так будет и в этот раз, и собирается предотвратить преступление при поддержке местной полицейской.

Список серий сериала Исчезнувшие График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 мая 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 мая 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 мая 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 мая 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 мая 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 мая 2023
График выхода всех сериалов
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