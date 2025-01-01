Когда дед Слава снова выйдет на охоту? Кто родит и какие новые герои появятся? Все о дате выхода и событиях 3 сезона «Вампиров средней полосы»

3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас

Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого?

32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами

Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть

У каждого больше 130 миллионов просмотров: 10 главных хитов Netflix прямо сейчас — вне всякой конкуренции

А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма

Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем

«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)

Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе