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Служба новостей, список сезонов

The Newsroom 18+
Год выпуска 2012
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Список сезонов сериала «Служба новостей»
Служба новостей - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 24 июня 2012 - 26 августа 2012
 
Служба новостей - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
9 эпизодов 14 июля 2013 - 15 сентября 2013
 
Служба новостей - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
6 эпизодов 9 ноября 2014 - 14 декабря 2014
 
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