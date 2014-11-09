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Постер к 3-му сезону сериала Служба новостей
Киноафиша Сериалы Служба новостей Сезоны Сезон 3

The Newsroom 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 9 ноября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Служба новостей»

В 3-м сезоне сериала «Служба новостей», лишившись немалого количества аудитории из-за операции «Генуя», отдел новостей фокусируется на взрывах на Бостонском марафоне. При этом теперь информация подается гораздо аккуратнее, чем прежде. На место происшествия отправляются Мэгги и Эллиота. Слоун при помощи компьютерной программы, которая позволяет тщательно проверить финансовые сведения, ищет инсайдерскую информацию. Риз дает Слоун корпоративные сведения, которые свидетельствуют о больших материальных убытках. С Нилом выходит на связь анонимный источник, полученные документы от него указывают на беспорядки за рубежом.

Список серий 3-го сезона сериала «Служба новостей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Бостон Boston
Сезон 3 Серия 1
9 ноября 2014
Бег Run
Сезон 3 Серия 2
16 ноября 2014
Главное разбирательство Main Justice
Сезон 3 Серия 3
23 ноября 2014
Обвинение в неуважении Contempt
Сезон 3 Серия 4
30 ноября 2014
О, Шенандоа Oh Shenandoah
Сезон 3 Серия 5
7 декабря 2014
В какой день это было? What Kind of Day Has It Been
Сезон 3 Серия 6
14 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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