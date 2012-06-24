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Постер к 1-му сезону сериала Служба новостей
Киноафиша Сериалы Служба новостей Сезоны Сезон 1

The Newsroom 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 июня 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Служба новостей»

В 1-м сезоне сериала «Служба новостей» после своего категоричного спича во время дебатов в Северо-Западном институте популярный ведущий Atlantis Cable News (ACN) Уилл Макэвой сталкивается с шокирующими событиями. Когда он возвращается из отпуска, то выясняет, что старая команда ушла из его вечерней программы новостей. Новым исполнительным продюсером стала экс-возлюбленная Уилла Маккензи Макхейл. Последние известия о предполагаемом чудовищном разливе нефти в Мексиканском заливе заинтересовали ее сотрудника Джима Харпера. Он хочет уделить особое внимание экологическим проблемам, а не поискам сгинувших без следа рабочих...

Список серий 1-го сезона сериала «Служба новостей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Мы просто так решили We Just Decided To
Сезон 1 Серия 1
24 июня 2012
Вечерние новости, версия 2.0 News Night 2.0
Сезон 1 Серия 2
1 июля 2012
Конгресс 112-го созыва The 112th Congress
Сезон 1 Серия 3
8 июля 2012
Я постараюсь помочь тебе I'll Try to Fix You
Сезон 1 Серия 4
15 июля 2012
Аминь Amen
Сезон 1 Серия 5
22 июля 2012
Задиры Bullies
Сезон 1 Серия 6
29 июля 2012
5/1
Сезон 1 Серия 7
5 августа 2012
Конец света: Мяса зрителю (1) The Blackout, Part 1: Tragedy Porn
Сезон 1 Серия 8
12 августа 2012
Конец света: Дебаты понарошку (2) The Blackout, Part 2: Mock Debate
Сезон 1 Серия 9
19 августа 2012
Самый глупый The Greater Fool
Сезон 1 Серия 10
26 августа 2012
График выхода всех сериалов
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