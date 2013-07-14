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Постер к 2-му сезону сериала Служба новостей
Киноафиша Сериалы Служба новостей Сезоны Сезон 2

The Newsroom 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 июля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 9
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Служба новостей»

Во 2-м сезоне сериала «Служба новостей» Уилл рассказывает обо всех событиях минувшего года в рамках беседы с юристом ACN Ребеккой Холлидэй. Риз Лэнсина не разрешают прийти на заседания в Конгрессе насчет копирайта. Джим Харпер хочет освещать предвыборную кампанию кандидата в президенты Митта Ромни, чтобы не думать о разрыве отношений с Мэгги. Для того чтобы заменить его, Мак приглашает продюсера ACN в округе Вашингтон Джерри Дантана. Мэгги съезжается с Доном, но в скором времени тот обнаруживает видеозапись, где она говорит о своих чувствах к Джиму. Уилл назвал чайную партию «американским Талибаном». А общественность такое не прощает...

Список серий 2-го сезона сериала «Служба новостей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Для начала замочим всех адвокатов First Thing We Do, Let's Kill All the Lawyers
Сезон 2 Серия 1
14 июля 2013
Операция Генуя The Genoa Tip
Сезон 2 Серия 2
21 июля 2013
Уилли Пит Willie Pete
Сезон 2 Серия 3
28 июля 2013
Непредвиденные последствия Unintended Consequences
Сезон 2 Серия 4
4 августа 2013
Вечерние новости с Уиллом Макэвоем News Night with Will McAvoy
Сезон 2 Серия 5
11 августа 2013
Лишний шаг One Step Too Many
Сезон 2 Серия 6
18 августа 2013
Красная команда: Третье совещание Red Team III
Сезон 2 Серия 7
25 августа 2013
Ночь выборов (1) Election Night, Part 1
Сезон 2 Серия 8
8 сентября 2013
Ночь выборов (2) Election Night, Part 2
Сезон 2 Серия 9
15 сентября 2013
График выхода всех сериалов
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