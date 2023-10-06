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Постер к 1-му сезону сериала Низкоквалифицированный ниндзя
Киноафиша Сериалы Низкоквалифицированный ниндзя Сезоны Сезон 1

Under Ninja
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Низкоквалифицированный ниндзя»

В 1-м сезоне сериала «Низкоквалифицированный ниндзя» в Японии в середине XX столетия открывается агентство, направленное на борьбу с терроризмом и экстремизмом, где работают ниндзя. Сначала они выполняют свои задачи строго на территории Японии, но с течением времени о них узнают во всем мире. Власти разных стран привлекают ниндзя для работы над международными делами. Количество сотрудников растет. Одним из них является Кудо — 17-летний школьник-неудачник, который хочет стать полноценным членом команды, защищающей страну от нападений иностранных злоумышленников. Цель, конечно, благородная... но и очень опасная.

График выхода новых серий Низкоквалифицированный ниндзя 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 октября 2023
График выхода всех сериалов
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