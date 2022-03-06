Прошло несколько лет с тех пор, как по вине юного художника по имени Шэнь И лишился жизни один из сотрудников правоохранительных органов. Молодой человек нарисовал портрет мужчины, ставшего впоследствии целью злоумышленников. Шэнь И хочет исправить ситуацию, в связи с чем уходит из Академии изящных искусств и отправляется работать портретистом в Пекинское бюро общественной безопасности. Однако там главного героя ожидает далеко не самый теплый прием. Он будет работать в тандеме с капитаном Ду Чэном.