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Постер сериала Под кожей
Постер сериала Под кожей
Постер сериала Под кожей
Постер сериала Под кожей
Постер сериала Под кожей
Постер сериала Под кожей
Постер сериала Под кожей
Постер сериала Под кожей
Постер сериала Под кожей
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
9 постеров
Киноафиша Сериалы Под кожей

Под кожей (2022 - 2024)

Under the Skin 18+
Год выпуска 2022
Страна Китай
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал TVS TV
Продолжительность сериала 36 часов 0 минут

О чем сериал

Прошло несколько лет с тех пор, как по вине юного художника по имени Шэнь И лишился жизни один из сотрудников правоохранительных органов. Молодой человек нарисовал портрет мужчины, ставшего впоследствии целью злоумышленников. Шэнь И хочет исправить ситуацию, в связи с чем уходит из Академии изящных искусств и отправляется работать портретистом в Пекинское бюро общественной безопасности. Однако там главного героя ожидает далеко не самый теплый прием. Он будет работать в тандеме с капитаном Ду Чэном.

В ролях
В ролях
Хай-Лу Куин
Хайбо Ву
Тань Цзяньцы
Цзинь Шицзя
Лу Яньци
Чжан Байцзя
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
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Сезоны
Под кожей - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 20 эпизодов
 
Под кожей - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 28 эпизодов
 
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