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Постер к 1-му сезону сериала Под кожей
Киноафиша Сериалы Под кожей Сезоны Сезон 1

Under the Skin 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Под кожей»

В 1-м сезоне сериала «Под кожей» талантливый художник по имени Шэнь И чувствует себя ответственным за преступление, совершенное в отношении одного полицейского. Когда-то он был бедным студентом Академии художеств и писал портреты различных людей прямо на улице. Однажды какая-то дама попросила его нарисовать предполагаемое лицо мужчины, показав ему детский снимок. Художник без проблем выполнил просьбу, но, как выяснилось, тот был полицейским под прикрытием по имени Лэй Ифэй. Из-за этого изображения мужчину нашли преступники и жестоко расправились с ним. Спустя много лет Шэнь И решил все исправить...

Список серий 1-го сезона сериала «Под кожей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 марта 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 марта 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
8 марта 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
8 марта 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
9 марта 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
9 марта 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
14 марта 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
14 марта 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
15 марта 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
15 марта 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
16 марта 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
16 марта 2022
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
21 марта 2022
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
21 марта 2022
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
22 марта 2022
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
22 марта 2022
График выхода всех сериалов
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