Пластический хирург Шейла Назариан из Беверли-Хиллз и специалистка по косметологии Джейми – настоящие экспертки по красоте. В реалити-шоу от Netflix «Выбор красоты: до и после» они постараются помочь людям, которые недовольны своим внешним видом. К девушкам обратятся с непохожими проблемами, ведь история каждого гостя программы совершенно уникальна. Чтобы добиться отличных результатов, профи из двух разных сфер объединят свои усилия и разработают программу по изменению внешности участников. Посредством хирургического вмешательства и новейших процедур они исправят то, что люди не любят в себе.