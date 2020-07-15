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Постер телешоу Выбор красоты: до и после
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Киноафиша Сериалы Выбор красоты: до и после

Выбор красоты: до и после (2020 - 2020)

Skin Decision: Before and After 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 5 часов 20 минут

О чем телешоу

Пластический хирург Шейла Назариан из Беверли-Хиллз и специалистка по косметологии Джейми – настоящие экспертки по красоте. В реалити-шоу от Netflix «Выбор красоты: до и после» они постараются помочь людям, которые недовольны своим внешним видом. К девушкам обратятся с непохожими проблемами, ведь история каждого гостя программы совершенно уникальна. Чтобы добиться отличных результатов, профи из двух разных сфер объединят свои усилия и разработают программу по изменению внешности участников. Посредством хирургического вмешательства и новейших процедур они исправят то, что люди не любят в себе.

Выбор красоты: до и после - трейлер первого сезона
Выбор красоты: до и после  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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Сезоны
Выбор красоты: до и после - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
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