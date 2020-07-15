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Постер к 1-му сезону телешоу Выбор красоты: до и после
Киноафиша Сериалы Выбор красоты: до и после Сезоны Сезон 1

Skin Decision: Before and After 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Выбор красоты: до и после»

В 1-м сезоне шоу «Выбор красоты: до и после» зрителей ждут откровенные истории людей, которые сталкиваются с непринятием собственной внешности. Участники замечают в себе разные особенности, которые напоминают им о плохих периодах жизни. Николас переживает из-за шрамов на лице, которые остались после автомобильной аварии, Кейт хочет восстановиться после тяжелого развода и вернуть свежесть коже, Мелиссе не нравится ее живот, который деформировался после родов. Шейла Назариан и Джейми возьмутся помочь участникам. С помощью хирургии или косметических процедур они полностью преобразят их внешность, которая поможет начать новую жизнь.

Список серий 1-го сезона телешоу «Выбор красоты: до и после» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эти шрамы — не я These Scars Do Not Define Me
Сезон 1 Серия 1
15 июля 2020
Авария и мама четверых близнецов Car Crash & Quad Mom
Сезон 1 Серия 2
15 июля 2020
Красота не опасна Beauty Isn't Dangerous
Сезон 1 Серия 3
15 июля 2020
Чувствовать себя собой Feeling Like Myself
Сезон 1 Серия 4
15 июля 2020
Я всегда выгляжу беременной I Always Look Pregnant
Сезон 1 Серия 5
15 июля 2020
Хочу вернуть свою улыбку I Want My Smile Back
Сезон 1 Серия 6
15 июля 2020
Чистое лицо Fixing My Face
Сезон 1 Серия 7
15 июля 2020
Удаление имплантов и лишняя кожа Implant Removal & Excess Skin
Сезон 1 Серия 8
15 июля 2020
График выхода всех сериалов
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