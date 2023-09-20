Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великая ирония" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Netflix выпустил трейлер документального мини-сериала о Дэвиде Бекхэме

Netflix выпустил трейлер документального мини-сериала о Дэвиде Бекхэме

20 сентября 2023 14:08
Netflix выпустил трейлер документального мини-сериала о Дэвиде Бекхэме

Подробно и жизни и карьере одного из самых известных футболистов ХХI века.

Дэвид Бекхэм, возможно, в меньшей степени является легендой футбола, чем поп-культурным явлением, однако основой его славы стали все-таки подвиги на футбольном поле. В предстоящем мини-сериале из четырех частей «Бекхэм» сам 48-летний экс-футболист расскажет о своем пути, поведав как о личной жизни, так и о карьере.

В фильме интервью будут перемежаться с иллюстративными архивными видеоматериалами, включая видео из детства Дэвида до того, как он присоединился к футбольной академии клуба «Манчестер Юнайтед».

«В школе я никогда не учился хорошо. По-настоящему я хотел лишь одного — играть в футбол», — говорит Бекхэм, вспоминая свои ранние годы, проведенные в Восточном Лондоне.

Трейлер также содержит интервью с Викторией Бекхэм. Она рассказывает о том, что изначально они держали свои отношения в секрете. Напомним, на момент их встречи Виктория была членом успешной поп-группы Spice Girls.

«Мы встречались в автопарках, хотя на деле это было не так убого, как может прозвучать», — говорит Виктория.

В сериале будет прослежен путь, который Бекхэм прошел от одаренного молодого футболиста до статуса медиа-сенсации. Уже будучи лидером «Манчестер Юнайтед», он перешел в «Реал Мадрид», что только закрепило его звездное реноме. Впрочем, слава — капризная штука, и Дэвиду довелось познать не только ее выгоды, но и темную сторону, когда он оказался самым ненавистным человеком в Англии.

«Я не ел, я не спал. Это стало большим ударом для меня. Я даже не знал, кто я есть», — утверждает Бекхэм.

Также в трейлере затрагивается конфликт, который в 2003 году случился у Бекхэма в «Манчестер Юнайтед» с менеджером клуба сэром Алексом Фергюсоном. В том же году Бекхэм перебрался в Мадрид.

Режиссером мини-сериала выступил лауреат «Оскара» Фишер Стивенс.

Сейчас Бекхэм является владельцем футбольного клуба «Интер Майами», который выступает в MLS. В этом году к команде присоединился сам Лионель Месси.

Фото: Netflix
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Брутальные и неудержимые: 5 экшен-фильмов c крутыми героями, от которых невозможно оторваться Брутальные и неудержимые: 5 экшен-фильмов c крутыми героями, от которых невозможно оторваться Читать далее 21 сентября 2023
Стрелок-мститель держит в ужасе Камилль Роу в новом трейлере триллера «Капкан. Судная ночь» Стрелок-мститель держит в ужасе Камилль Роу в новом трейлере триллера «Капкан. Судная ночь» Читать далее 20 сентября 2023
На порядок хуже фильмов о Джоне Уике: появились рецензии на мини-сериал «Континенталь» На порядок хуже фильмов о Джоне Уике: появились рецензии на мини-сериал «Континенталь» Читать далее 21 сентября 2023
10 мудрых уроков, которые ученики Мурдейла преподали зрителям 10 мудрых уроков, которые ученики Мурдейла преподали зрителям Читать далее 20 сентября 2023
Забытый художник Юрий Стоянов оказывается гением в трейлере комедии «Пять процентов» Забытый художник Юрий Стоянов оказывается гением в трейлере комедии «Пять процентов» Читать далее 20 сентября 2023
Телом Хизер Грэм завладевает демоническая сущность в трейлере хоррора «Подходящая плоть» Телом Хизер Грэм завладевает демоническая сущность в трейлере хоррора «Подходящая плоть» Читать далее 20 сентября 2023
Николас Кейдж снится незнакомцам в трейлере фильма «Герой наших снов» Николас Кейдж снится незнакомцам в трейлере фильма «Герой наших снов» Читать далее 20 сентября 2023
Нина Добрев лжет, что у нее рак, в трейлере комедии «Очень плохая девочка» Нина Добрев лжет, что у нее рак, в трейлере комедии «Очень плохая девочка» Читать далее 20 сентября 2023
Вышел финальный трейлер «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах» Вышел финальный трейлер «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах» Читать далее 20 сентября 2023
Семья спасается от экологического апокалипсиса в трейлере фильма «Катастрофа» Семья спасается от экологического апокалипсиса в трейлере фильма «Катастрофа» Читать далее 20 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше