Netflix выпустил трейлер документального мини-сериала о Дэвиде Бекхэме

Подробно и жизни и карьере одного из самых известных футболистов ХХI века.

Дэвид Бекхэм, возможно, в меньшей степени является легендой футбола, чем поп-культурным явлением, однако основой его славы стали все-таки подвиги на футбольном поле. В предстоящем мини-сериале из четырех частей «Бекхэм» сам 48-летний экс-футболист расскажет о своем пути, поведав как о личной жизни, так и о карьере.

В фильме интервью будут перемежаться с иллюстративными архивными видеоматериалами, включая видео из детства Дэвида до того, как он присоединился к футбольной академии клуба «Манчестер Юнайтед».

«В школе я никогда не учился хорошо. По-настоящему я хотел лишь одного — играть в футбол», — говорит Бекхэм, вспоминая свои ранние годы, проведенные в Восточном Лондоне.

Трейлер также содержит интервью с Викторией Бекхэм. Она рассказывает о том, что изначально они держали свои отношения в секрете. Напомним, на момент их встречи Виктория была членом успешной поп-группы Spice Girls.

«Мы встречались в автопарках, хотя на деле это было не так убого, как может прозвучать», — говорит Виктория.

В сериале будет прослежен путь, который Бекхэм прошел от одаренного молодого футболиста до статуса медиа-сенсации. Уже будучи лидером «Манчестер Юнайтед», он перешел в «Реал Мадрид», что только закрепило его звездное реноме. Впрочем, слава — капризная штука, и Дэвиду довелось познать не только ее выгоды, но и темную сторону, когда он оказался самым ненавистным человеком в Англии.

«Я не ел, я не спал. Это стало большим ударом для меня. Я даже не знал, кто я есть», — утверждает Бекхэм.

Также в трейлере затрагивается конфликт, который в 2003 году случился у Бекхэма в «Манчестер Юнайтед» с менеджером клуба сэром Алексом Фергюсоном. В том же году Бекхэм перебрался в Мадрид.

Режиссером мини-сериала выступил лауреат «Оскара» Фишер Стивенс.

Сейчас Бекхэм является владельцем футбольного клуба «Интер Майами», который выступает в MLS. В этом году к команде присоединился сам Лионель Месси.