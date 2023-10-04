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Киноафиша Сериалы Бекхэм Сезоны Сезон 1

Beckham
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бекхэм»

В 1-м сезоне сериала «Бекхэм» главным героем этой истории становится Дэвид Бекхэм — один из самых знаменитых футболистов на планете. На протяжении карьеры он выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии. Дэвид работал в восточной части Лондона на обычной службе, однако всегда мечтал о великих победах и делал все, чтобы достичь успеха. Ему потребовалось немало усилий, чтобы установить баланс между своими профессиональными амбициями, личными отношениями и семьей. История известного спортсмена полна успехов и поражений. 

График выхода новых серий Бекхэм 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 октября 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 октября 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 октября 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 октября 2023
График выхода всех сериалов
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