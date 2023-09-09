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Постер к 4-му сезону сериала Фури-Кури
Киноафиша Сериалы Фури-Кури Сезоны Сезон 4

Фури-Кури, 4 сезон

FLCL 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 9 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Фури-Кури»

В 4-м сезоне сериала «Фури-Кури» продолжается история о простом японском подростке, который учится в шестом классе. Он отличается циничным поведением и пренебрежительно относится к окружающим. Когда его старший брат отправляется в США играть в бейсбол, он оставляет свою бездомную 17-летнюю подругу Мамими. Мамими отправляет Наоте странные сигналы и начинает флиртовать с ним. Но что еще хуже, мир Наоты полностью переворачивается с ног на голову, когда его внезапно сбивает женщина на Веспе. Тусуясь у реки, никто даже не догадался о том, что Мамими — девушка с темным прошлым. Она была одержима компьютерной игрой. 

График выхода новых серий Фури-Кури 4 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
9 сентября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
16 сентября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
23 сентября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
30 сентября 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 4 Серия 5
7 октября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 4 Серия 6
14 октября 2023
График выхода всех сериалов
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