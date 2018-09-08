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Постер к 3-му сезону сериала Фури-Кури
Киноафиша Сериалы Фури-Кури Сезоны Сезон 3

Фури-Кури, 3 сезон

FLCL 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 8 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Фури-Кури»

В 3-м сезоне сериала «Фури-кури» приключения девочки-подростка по имени Хидоми продолжаются. Марко — единственный, кто считает счастливую Хидоми привлекательной. Хотя он знает, что Идэ влюблен в нее, все равно устраивается на подработку, чтобы купить ей амулет. Тем временем Джинью и Рахару планируют отправиться на завод в Бель-Эйре. Рахару рассказывает одноклассникам, что она счастлива в браке и ждет ребенка. Хидоми готова на все, чтобы вернуть Идэ. Она нападает на Рахару – физически и морально. Хидоми говорит Рахару, что ведет он себя по-детски. Она знает, что Рахару использует ее и на самом деле любит Атомска.

Список серий сериала Фури-Кури График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
8 сентября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
15 сентября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
22 сентября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
29 сентября 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
6 октября 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
13 октября 2018
График выхода всех сериалов
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