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Постер к 2-му сезону сериала Фури-Кури
Киноафиша Сериалы Фури-Кури Сезоны Сезон 2

Фури-Кури, 2 сезон

FLCL 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 июня 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Фури-Кури»

Во 2-м сезоне сериала «Фури-Кури» старшеклассница Хидоми видит необычный сон: белый пепел покрывает руины города, за которыми громыхают существа, превратившиеся в зомби и преследующие ее. Эти кошмары повторяются, а вскоре Хидоми снится, что и она сама стала зомби. Тем временем в школу приходит новая преподавательница по имени Харуко. Она дает Хидоми задания для Идэ, отсутствующего на занятиях. Хидоми продолжает выглядеть счастливой и веселой, хотя это полностью не соответствует ее истинным чувствам. Но Хидоми знает единственный способ, как привести себя в нормальное состояние.

Список серий сериала Фури-Кури График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
2 июня 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
9 июня 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
16 июня 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
23 июня 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
30 июня 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
7 июля 2018
График выхода всех сериалов
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