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Постер к 1-му сезону сериала Фури-Кури
Киноафиша Сериалы Фури-Кури Сезоны Сезон 1

Фури-Кури, 1 сезон

FLCL 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 августа 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фури-Кури»

В 1-м сезоне сериала «Фури-Кури» загадочные вещи начинают твориться, когда двенадцатилетний мальчик по имени Нандаба Наота встречает необычную особу на мотороллере с большой гитарой. После того как она сбила его и ударила гитарой по голове, произошло и вовсе нечто из ряда вон выходящее. Сначала Наота задается вопросом, почему его начала преследовать странная особа. Затем Харуко сделала рентгеновский снимок головы Наоты, чтобы продемонстрировать ему, что его мозг исчез. Вскоре на его голове начал и стремительно увеличиваться... робот. Эти обстоятельства меняют жизнь Наоты окончательно и безвозвратно.

Список серий сериала Фури-Кури График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 августа 2003
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 августа 2003
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 августа 2003
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 августа 2003
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 августа 2003
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 августа 2003
График выхода всех сериалов
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