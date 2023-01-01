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Киноафиша Сериалы Фури-Кури Сезоны

Фури-Кури, список сезонов

FLCL 18+
Год выпуска 2003
Страна Япония
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Adult Swim
Список сезонов сериала «Фури-Кури»
Фури-Кури - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 5 августа 2003 - 13 августа 2003
 
Фури-Кури - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов 2 июня 2018 - 7 июля 2018
 
Фури-Кури - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
6 эпизодов 8 сентября 2018 - 13 октября 2018
 
Фури-Кури - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
6 эпизодов 9 сентября 2023 - 14 октября 2023
 
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