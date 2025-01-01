Меню
Цитаты из сериала Фури-Кури

Наота Когда ты находишься в таком городе, весь окутанный дымом, ты забываешь, что есть мир за его пределами. Здесь не происходит ничего удивительного. И ты привыкаешь к этому, привыкаешь к миру, где все обыденно. Каждый день, который мы проводим здесь, похож на целую вечность медленного умирания. Но теперь здесь Харука. Вот как я знаю, что за пределами действительно существует мир.
Naota Здесь никогда не происходит ничего удивительного.
Haruko Чтобы делать крутые вещи, нужно быть идиотом. Вот почему это круто.
Haruko Ничего не произойдет, пока ты не размахнешься битой.
[Мамими крепко держит сумку со старым хлебом]
Наота Мой брат, я имею в виду - насколько ты его любишь?
Мамими Трудно.
Наота Ты видел табличку в нашей пекарне, этот хлеб старый.
Мамими ...Арбуз.
Наота Что?
Мамими Или как панда с сердитым лицом, или как сандалии с нарисованными болезненными точками, или запах ластика для доски, или воскресное утро, когда ты просыпаешься, а на улице дождь. Ну, я люблю его больше, чем твёрдый хлеб.
Наота Нандаба Эти... брови.
Амааро Что с бровями?
Наота Нандаба Ничего.
Haruko Пожалуйста, не говори людям, что наш мотоцикл из пекарни сбил тебя.
Mamimi На днях я видела Бога, у реки, в дождливый Nachmittag. Он помог кабриолету, который остался один. Это Бог, которого вижу только я. Чернокрылый ангел, который спустился с небес только для меня.
[Нинамори наблюдает, как Канти ест карри]
Эри Нинамори Зачем это существо ест? Что это вообще такое?
Камон Нандаба Это просто наш телевизор.
[Канти встаёт]
Эри Нинамори Почему оно ходит?
Камон Нандаба Ну, э-э, это, наверное, телевизор-ноутбук.
Эри Нинамори Бренд Sony?
[Харука пытается вытащить предмет из головы Наоты]
Харука Эй, я не знал, что мальчики так себя чувствуют внутри.
Наота Ах. Не трожь меня там сзади.
Харука Чего ты ждёшь? Давай, выжимай его.
Наота Если я буду спешить, он не вылезет. Действуй медленно.
Камон Нандаба Ах, твой брат уехал, так что она вгрызается в тебя, Наота. Мачта вокруг, дурачится! Фури-Кури!
Камон Нандаба [пауза]
Камон Нандаба Что такое Фури-Кури?
Наота Нандаба Откуда мне знать? Я всё еще в начальной школе.
Наота [Наота 'отпускает' свои силы Пиратского Короля как раз вовремя, чтобы не навредить Харuko, обращаясь к Харuko:] Я тебя люблю.
Amarao Та школьница выглядела немного грустной. Кажется, немного доброты могло бы помочь, но для этого нужно быть более зрелым, чтобы так с ней обращаться.
Haruko Им, похоже, придется научиться "думать плавно", да?
Харуко Харухара Укулеле г@вно! Пи!
Масаси "Пи"?
Eri Ninamori Только не говори никому, что я осталась здесь на ночь. Люди могут начать болтать, если узнают.
Naota [пьёт безалкогольный напиток] Да, люди могут говорить что угодно. Просто не общайся со мной в ближайшие пару дней, хорошо?
Eri Ninamori Но сегодня ночью всё в порядке, да?
Haruko [после того как Наота случайно её целует, потому что его новый рог поднимает его голову] Да, Так-кун! Вот это другое дело.
Naota Нет, рог. Это рог.
Haruko Мой первый поцелуй!
Naota Врёшь. Ты делал это много раз, и сам это знаешь.
Eri Ninamori Что на самом деле странно... так это твои уши...
Naota Что? Ты их видела...?
Eri Ninamori Мне сказали не трогать их, отлично получится котом...
Эри Нинамори Они подделка.
Amarao Где мои брови? Мне нужно найти мои брови!
Eri Ninamori Ты Кот в сапогах, тот, кто обманывает принца. Он скрывает, кто он на самом деле, и вечно притворяется кем-то другим. И со временем он становится этим человеком, так что его ложь становится правдой, понимаешь? Он превосходит маску. Ну, ты это не понимаешь? Вот так он находит счастье. Это довольно хорошо, да?
Харукo Харухара Ты первая, кого я увидела, Таккун.
Amarao Когда дело доходит до этого, очень немногие способны взять на себя удар.
Наота К тому времени, как я это осознал, я уже размахнулся битой. У меня еще ладони жгут. Интересно, чувствует ли Харука себя так всегда.
[Харука смеётся весело]
Haruko Это в стиле Манхэттена, видишь? Маленький Принц Карри едет в Нью-Йорк. Мягкий, для детей.
Naota Уааахhh, это остро, мне пофиг, даже если это в Нью-Йорке!
Харука Харухара Коренной девушке пора остановиться!
Mamimi Наконец-то, думаю, я могу простить их всех после этого.
[Амараи и Кицурубами рассматривают структуру в форме руки на берегу телевизоров]
Кицурубами Это… рука, не так ли?
Амараи Это рука.
Mamimi Тебе нравится Харусан.
Naota Как я могу любить кого-то, кто сумасшедший?
Наота Что ты со мной сделал?
Харако Сердечно-легочная реанимация. Как ты думаешь, что я сделал?
Наота Не это я имел в виду.
Мамими Она что, засунула язык внутрь?
Amarao Смотри! Медицинская Механика транспортирует эти монстроподобные вещи сюда, чтобы уничтожить эту планету! Ох, всё закончено. Разве ты не видишь, что здесь происходит?
Haruko [чистя нос, беззаботно] Ты такая драма, разберись сама.
Amarao Ты виноват во всём этом.
Haruko Мне пофиг, поняла?
Amarao Твоя гитара не подходит. Вот и всё.
Haruko ТЫ — примитивная обезьяна, недоразвита на миллион лет!
Amarao Это дискриминационное выражение применяется к недоразвитыми планетам.
[к большому спутниковому снаряду, летящему к городу]
Mamimi Если оно приземлится, как ты думаешь, у нас будет школа завтра?
Харука [защищая Кицурубами от выстрелов в Кенти] КИБЕРНЯ, ПО ФИГУ!
Amarao [к Хароко] Это безумие! Ты делаешь именно то, что хочет Медикал Меканика! Они разравнивают планеты по всей галактике... сглаживают все морщины, чтобы ты не могла думать! Даже Пиратский Король попал в плен! Они используют его, чтобы заманить тебя сюда! Всё кончено! ВСЁ ЗАВЕРШЕНО!
Haruko Я сказал, что мне всё равно на всё это. Мне нужен только Атомск, вот и всё. Мне наплевать, что случится с этой планетой. Им придётся научиться 'думать гладко', видимо!
Амарао [Наота только что вышел из головы Канта, ярко светясь красным] Этот парень? Он это сделал? У НЁН ПОЛНОМОЧИЯ ПИРАТСКОГО КОРОЛЯ! АТОМСК!
Харуко [внезапно в ярости, стиснув зубы] Такун, ты не можешь ТАК ДЕЛАТЬ! Эта сила — МОЯ!
Amarao Она такая же, как Медикал Механика! Ты не получишь от неё то, что хочешь! ДАЖЕ УДАРЬ, УБРАТЬ ЕЁ!
Харука Я снова его потеряла из-за тебя, Та-кун, мы не смогли справиться. Пойдёшь с нами?
[паузы]
Харука 'Знаешь что? Забудь. Ты всё ещё ребёнок, Та-кун. Сохрани это на следующий раз.
[Мамими испугана и зовет брата Наоты снова и снова]
Наота Не зови моего брата! Я здесь! Эй, смотри на меня! Я тот, кто спасет тебя! Канти!
[Канти спускается с неба]
Наота Теперь слушай, меня зовут Наота. Никогда больше не зови меня Такун!
Мамими Садзэдима Та-кун!
