НаотаКогда ты находишься в таком городе, весь окутанный дымом, ты забываешь, что есть мир за его пределами. Здесь не происходит ничего удивительного. И ты привыкаешь к этому, привыкаешь к миру, где все обыденно. Каждый день, который мы проводим здесь, похож на целую вечность медленного умирания. Но теперь здесь Харука. Вот как я знаю, что за пределами действительно существует мир.
NaotaЗдесь никогда не происходит ничего удивительного.
HarukoЧтобы делать крутые вещи, нужно быть идиотом. Вот почему это круто.
HarukoНичего не произойдет, пока ты не размахнешься битой.
[Мамими крепко держит сумку со старым хлебом]
НаотаМой брат, я имею в виду - насколько ты его любишь?
МамимиТрудно.
НаотаТы видел табличку в нашей пекарне, этот хлеб старый.
Мамими...Арбуз.
НаотаЧто?
МамимиИли как панда с сердитым лицом, или как сандалии с нарисованными болезненными точками, или запах ластика для доски, или воскресное утро, когда ты просыпаешься, а на улице дождь. Ну, я люблю его больше, чем твёрдый хлеб.
Наота НандабаЭти... брови.
АмаароЧто с бровями?
Наота НандабаНичего.
HarukoПожалуйста, не говори людям, что наш мотоцикл из пекарни сбил тебя.
MamimiНа днях я видела Бога, у реки, в дождливый Nachmittag. Он помог кабриолету, который остался один. Это Бог, которого вижу только я. Чернокрылый ангел, который спустился с небес только для меня.
[Нинамори наблюдает, как Канти ест карри]
Эри НинамориЗачем это существо ест? Что это вообще такое?
Камон НандабаЭто просто наш телевизор.
[Канти встаёт]
Эри НинамориПочему оно ходит?
Камон НандабаНу, э-э, это, наверное, телевизор-ноутбук.
Эри НинамориБренд Sony?
[Харука пытается вытащить предмет из головы Наоты]
ХарукаЭй, я не знал, что мальчики так себя чувствуют внутри.
NaotaВрёшь. Ты делал это много раз, и сам это знаешь.
Eri NinamoriЧто на самом деле странно... так это твои уши...
NaotaЧто? Ты их видела...?
Eri NinamoriМне сказали не трогать их, отлично получится котом...
Эри НинамориОни подделка.
AmaraoГде мои брови? Мне нужно найти мои брови!
Eri NinamoriТы Кот в сапогах, тот, кто обманывает принца. Он скрывает, кто он на самом деле, и вечно притворяется кем-то другим. И со временем он становится этим человеком, так что его ложь становится правдой, понимаешь? Он превосходит маску. Ну, ты это не понимаешь? Вот так он находит счастье. Это довольно хорошо, да?
Харукo ХарухараТы первая, кого я увидела, Таккун.
AmaraoКогда дело доходит до этого, очень немногие способны взять на себя удар.
НаотаК тому времени, как я это осознал, я уже размахнулся битой. У меня еще ладони жгут. Интересно, чувствует ли Харука себя так всегда.
[Харука смеётся весело]
HarukoЭто в стиле Манхэттена, видишь? Маленький Принц Карри едет в Нью-Йорк. Мягкий, для детей.
NaotaУааахhh, это остро, мне пофиг, даже если это в Нью-Йорке!
HarukoТЫ — примитивная обезьяна, недоразвита на миллион лет!
AmaraoЭто дискриминационное выражение применяется к недоразвитыми планетам.
[к большому спутниковому снаряду, летящему к городу]
MamimiЕсли оно приземлится, как ты думаешь, у нас будет школа завтра?
Харука[защищая Кицурубами от выстрелов в Кенти] КИБЕРНЯ, ПО ФИГУ!
Amarao[к Хароко] Это безумие! Ты делаешь именно то, что хочет Медикал Меканика! Они разравнивают планеты по всей галактике... сглаживают все морщины, чтобы ты не могла думать! Даже Пиратский Король попал в плен! Они используют его, чтобы заманить тебя сюда! Всё кончено! ВСЁ ЗАВЕРШЕНО!
HarukoЯ сказал, что мне всё равно на всё это. Мне нужен только Атомск, вот и всё. Мне наплевать, что случится с этой планетой. Им придётся научиться 'думать гладко', видимо!
Амарао[Наота только что вышел из головы Канта, ярко светясь красным] Этот парень? Он это сделал? У НЁН ПОЛНОМОЧИЯ ПИРАТСКОГО КОРОЛЯ! АТОМСК!
Харуко[внезапно в ярости, стиснув зубы] Такун, ты не можешь ТАК ДЕЛАТЬ! Эта сила — МОЯ!
AmaraoОна такая же, как Медикал Механика! Ты не получишь от неё то, что хочешь! ДАЖЕ УДАРЬ, УБРАТЬ ЕЁ!
ХарукаЯ снова его потеряла из-за тебя, Та-кун, мы не смогли справиться. Пойдёшь с нами?
[паузы]
Харука'Знаешь что? Забудь. Ты всё ещё ребёнок, Та-кун. Сохрани это на следующий раз.
[Мамими испугана и зовет брата Наоты снова и снова]
НаотаНе зови моего брата! Я здесь! Эй, смотри на меня! Я тот, кто спасет тебя! Канти!
[Канти спускается с неба]
НаотаТеперь слушай, меня зовут Наота. Никогда больше не зови меня Такун!