В 3-м сезоне сериала «Фури-кури» приключения девочки-подростка по имени Хидоми продолжаются. Марко — единственный, кто считает счастливую Хидоми привлекательной. Хотя он знает, что Идэ влюблен в нее, все равно устраивается на подработку, чтобы купить ей амулет. Тем временем Джинью и Рахару планируют отправиться на завод в Бель-Эйре. Рахару рассказывает одноклассникам, что она счастлива в браке и ждет ребенка. Хидоми готова на все, чтобы вернуть Идэ. Она нападает на Рахару – физически и морально. Хидоми говорит Рахару, что ведет он себя по-детски. Она знает, что Рахару использует ее и на самом деле любит Атомска.