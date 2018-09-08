Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

FLCL 2003, season 3

FLCL season 3 poster
Kinoafisha TV Shows FLCL Seasons Season 3

FLCL 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 8 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"FLCL" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Фури-кури» приключения девочки-подростка по имени Хидоми продолжаются. Марко — единственный, кто считает счастливую Хидоми привлекательной. Хотя он знает, что Идэ влюблен в нее, все равно устраивается на подработку, чтобы купить ей амулет. Тем временем Джинью и Рахару планируют отправиться на завод в Бель-Эйре. Рахару рассказывает одноклассникам, что она счастлива в браке и ждет ребенка. Хидоми готова на все, чтобы вернуть Идэ. Она нападает на Рахару – физически и морально. Хидоми говорит Рахару, что ведет он себя по-детски. Она знает, что Рахару использует ее и на самом деле любит Атомска.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.1 IMDb
Write review
FLCL List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 3 Episode 1
8 September 2018
Episode 2
Season 3 Episode 2
15 September 2018
Episode 3
Season 3 Episode 3
22 September 2018
Episode 4
Season 3 Episode 4
29 September 2018
Episode 5
Season 3 Episode 5
6 October 2018
Episode 6
Season 3 Episode 6
13 October 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more