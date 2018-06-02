Menu
FLCL 2003, season 2

FLCL 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 2 June 2018
Production year 2018
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"FLCL" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Фури-Кури» старшеклассница Хидоми видит необычный сон: белый пепел покрывает руины города, за которыми громыхают существа, превратившиеся в зомби и преследующие ее. Эти кошмары повторяются, а вскоре Хидоми снится, что и она сама стала зомби. Тем временем в школу приходит новая преподавательница по имени Харуко. Она дает Хидоми задания для Идэ, отсутствующего на занятиях. Хидоми продолжает выглядеть счастливой и веселой, хотя это полностью не соответствует ее истинным чувствам. Но Хидоми знает единственный способ, как привести себя в нормальное состояние.

8.1 IMDb
Episode 1
Season 2 Episode 1
2 June 2018
Episode 2
Season 2 Episode 2
9 June 2018
Episode 3
Season 2 Episode 3
16 June 2018
Episode 4
Season 2 Episode 4
23 June 2018
Episode 5
Season 2 Episode 5
30 June 2018
Episode 6
Season 2 Episode 6
7 July 2018
