Во 2-м сезоне сериала «Фури-Кури» старшеклассница Хидоми видит необычный сон: белый пепел покрывает руины города, за которыми громыхают существа, превратившиеся в зомби и преследующие ее. Эти кошмары повторяются, а вскоре Хидоми снится, что и она сама стала зомби. Тем временем в школу приходит новая преподавательница по имени Харуко. Она дает Хидоми задания для Идэ, отсутствующего на занятиях. Хидоми продолжает выглядеть счастливой и веселой, хотя это полностью не соответствует ее истинным чувствам. Но Хидоми знает единственный способ, как привести себя в нормальное состояние.