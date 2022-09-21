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Постер к 1-му сезону сериала Любовь по контракту
Киноафиша Сериалы Любовь по контракту Сезоны Сезон 1

Любовь по контракту, 1 сезон

MonWedFriTuesThursSat 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 17 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Любовь по контракту»

В 1-м сезоне сериала «Любовь по контракту» Чхве Сан Ын заключает индивидуальные брачные договоры с одинокими мужчинами, которые нуждаются в том, чтобы создать видимость семейной жизни. Она работает женой по найму уже тринадцать лет. Девушка обладает идеальной внешностью, способностями и чертовским обаянием. У нее есть один загадочный клиент, который заключил долгосрочный эксклюзивный контракт с Сан Ын на понедельник, среду и пятницу. Но внезапно в жизни девушки появляется еще один мужчина – наследник семьи чеболей и кинозвезда. Он претендует на Сан Ын по вторникам, четвергам и субботам.

Список серий 1-го сезона сериала «Любовь по контракту» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 сентября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 сентября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 октября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
6 октября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
12 октября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
13 октября 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
19 октября 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
20 октября 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
26 октября 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
27 октября 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
2 ноября 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
3 ноября 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
9 ноября 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
10 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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