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Постер к 1-му сезону сериала Идеальное решение
Киноафиша Сериалы Идеальное решение Сезоны Сезон 1

Идеальное решение, 1 сезон

Idealnoe reshenie 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Идеальное решение»

В 1-м сезоне сериала «Идеальное решение» Настя и Сергей счастливы в браке, однако Насте никак не удается забеременеть. Это омрачает жизнь влюбленных. После обследования они выясняют, что не смогут стать родителями из-за биологической несовместимости. После благотворительного мероприятия Настя понимает, что хотела бы усыновить мальчика из интерната. Она торопится домой, чтобы поговорить об этом с супругом, но Сергею такая мысль приходится не по душе. Противоречия вносят раздор в жизнь пары. Они изменяют друг другу и расстаются. Удастся ли супругам устроить свою жизнь вдали друг от друга или они сумеют сохранить свой брак?

Список серий сериала Идеальное решение График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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